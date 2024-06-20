НБУ согласовал Виктора Пономаренко на должность председателя Правления Укрэксимбанка

19 июня 2024 г. АО « Укрэксимбанк » получило письмо-уведомление Национального банка Украины о согласовании Виктора Викторовича Пономаренко на должность председателя Правления Банка. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что известно

По согласованию Виктора Пономаренко и Наблюдательного совета для обеспечения эффективной передачи дел, он начнет свою работу в должности председателя Правления, А О «Укрэксимбанк» с 1 июля 2024 г.

Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 24 лет, двадцать из которых — в АО «ПроКредитБанк», являющемся частью международной финансовой холдинговой компании ProCredit Holding (Германия). С 2012 года Виктор Пономаренко занимал должность председателя правления АО «ПроКредитБанк».