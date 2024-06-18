Минфин привлек почти 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 18 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,90 млрд грн в эквиваленте, что на 5,55 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 11,35 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,04 млрд грн под 14,72% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,71%);

353,78 млн грн под 15,28% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,47%);

4,23 млрд грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,13%).

В иностранной валюте:

$203,55 млн. под 4,64% с погашением 31 июля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .