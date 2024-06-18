Российское ООО «Эйч энд Эм» — основное юридическое лицо шведского ритейлера H&M в россии — приняло решение о ликвидации компании, передает Интерфакс.
H&M окончательно уходит из россии — российскую «дочку» ликвидируют
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Что известно
В российском реестре юридических лиц, вопрос ликвидации был утвержден 17 июня. Единственным владельцем российского ООО с 2020 года является шведская H&M Hennes & Mauritz.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что шведская H&M Group (H&M) пытается найти нового владельца для российских активов.
18 июля 2022 года шведская H&M Group сообщила, что начала процесс сворачивания бизнеса в россии. Магазины H&M в стране не работают с марта.
H&M работал в россии с 2009 года. В марте 2022 года компания приостановила продажи в россии в ответ на ее вторжение в Украину.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.
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