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18 июня 2024, 16:36 Читати українською

H&M окончательно уходит из россии — российскую «дочку» ликвидируют

Российское ООО «Эйч энд Эм» — основное юридическое лицо шведского ритейлера H&M в россии — приняло решение о ликвидации компании, передает Интерфакс.

Российское ООО «Эйч энд Эм» — основное юридическое лицо шведского ритейлера H&M в россии — приняло решение о ликвидации компании, передает Интерфакс.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ российском реестре юридических лиц, вопрос ликвидации был утвержден 17 июня.
Фото:depositphotos

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Что известно

В российском реестре юридических лиц, вопрос ликвидации был утвержден 17 июня. Единственным владельцем российского ООО с 2020 года является шведская H&M Hennes & Mauritz.

Читайте: H&M выставил свой бизнес в России на продажу

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что шведская H&M Group (H&M) пытается найти нового владельца для российских активов.

18 июля 2022 года шведская H&M Group сообщила, что начала процесс сворачивания бизнеса в россии. Магазины H&M в стране не работают с марта.

H&M работал в россии с 2009 года. В марте 2022 года компания приостановила продажи в россии в ответ на ее вторжение в Украину.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Источник: Минфин
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