Суд арестовал двух руководителей департаментов Айбокс Банка

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двум руководителям департаментов Айбокс Банк , сообщает Бюро экономической безопасности. Айбокс Банк подозревают в отмывании более 5 млрд грн для нелегальных казино.

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По данным следствия, подозреваемые совместно с акционерами банка якобы организовали схему легализации средств с использованием мискодинга.

Отмечается, что для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

Высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину.