Совет ЕС объявил в понедельник о решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении рф, введенные в июне 2014 года в связи с незаконной аннексией россии Крыма и Севастополя. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
ЕС продлил на год санкции против рф за незаконную аннексию Крыма
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В ЕС напоминают, что действующие ограничительные меры предусматривают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.
Кроме того, под ограничение ЕС подпадает экспорт ряда товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
«ЕС остается приверженным независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону», — говорится в коммюнике
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