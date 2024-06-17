Зарядные станции, генераторы и павербанки: будьте энергонезависимыми вместе с Абанком

В условиях постоянных отключений электроэнергии вопрос энергонезависимости очень актуален для всех украинцев. Ведь представить повседневный комфорт без бытовых приборов, компьютерной техники и интернета невозможно! Почти в каждой сфере современной жизни есть потребность в бесперебойном электропитании.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог полноценно работать, заниматься домашними делами и отдыхать даже в периоды отсутствия света. Поэтому мы запустили акцию „Энергонезависимость“. Наши клиенты могут приобрести альтернативные источники питания с „Плати частинами“ от Абанка и дополнительно получить 5% кешбэка. Это отличная возможность сэкономить. Благодарим наших партнеров — известные и популярные сети магазинов, которые решили присоединиться к такой необходимой инициативе», — поделился Заместитель Председателя Правления Абанка Евгений Зайченко.

Акция проходит с 15 июня и до конца лета в магазинах Comfy, Эпицентр, АЛЛО, Rozetka, Moyo, Цитрус и КТС.

Предложение действует на следующие «энергичные» приборы: зарядные станции, генераторы, солнечные панели, инверторы, аккумуляторы, павербанки.

При этом есть возможность платить частями, а 5% Вам возвращаются в виде кешбэка. Максимальная сумма кешбэка за период проведения акции — 500 грн. Подробнее об условиях акции — на сайте Абанка.

«А для того, чтобы наши клиенты имели максимально комфортные условия, мы отменили комиссию 4% при автопогашении кредитов „Плати частями“, оформленных с 1 июня по 31 августа, на весь срок оформления», — добавил Евгений Зайченко.

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Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.