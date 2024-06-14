Агрохолдинг, принадлежащий Саудовской Аравии, покупает еще одну аграрную компанию в Украине

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В частности, АМКУ предоставил разрешение ООО « Агро Л В Лимитед » на непосредственное приобретение активов в виде единого имущественного комплекса, принадлежащего на праве собственности ЧСП «Эксим-Агро».

ООО « Агро Л В Лимитед » зарегистрировано в селе Забужье неподалеку от Сокаля (Львовская область). Его единственный основатель — ООО «Континентал Фармерз Групп», принадлежащее саудовской Salic.

ПСП «Эксим-Агро» — частное предприятие Ивана и Алевтины Димовых, контролирующих DMV Group. Компания зарегистрирована в селе Забары Одесской области, но группа имеет активы и на западе Украины, в частности, во Львовской и Ровенской областях. По оценкам издания Latifundist, земельный банк DMV Group составляет до 20 тыс. га.

Напомним

В 2018 году саудовский фонд Salic выкупил большинство сельскохозяйственных активов обанкротившегося агрохолдинга «Мрия», в том числе все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, обладающие правом аренды земельного банка.

В то время саудовской компании в Украине уже принадлежал небольшой агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). После покупки «Мечты» активы объединили под брендом «Континентал Фармерз Групп».

Объединенный земельный банк по обработке «Континентал» составлял 195 тыс. га в четырех областях на Западной Украине.

Созданная в 2011 году, Salic занимается обеспечением продовольствием населения Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства.