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14 июня 2024, 16:31 Читати українською

Агрохолдинг, принадлежащий Саудовской Аравии, покупает еще одну аграрную компанию в Украине

Украинский агрохолдинг «Континентал Фармерз Групп», принадлежащий саудовскому фонду Salic UK, покупает активы одесского агрохолдинга DMV Group. Разрешение для завершения соответствующего соглашения Антимонопольный комитет предоставил 13 июня, сообщает Liga.net.

Украинский агрохолдинг «Континентал Фармерз Групп», принадлежащий саудовскому фонду Salic UK, покупает активы одесского агрохолдинга DMV Group.
Фото: pixabay.com

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В частности, АМКУ предоставил разрешение ООО «Агро Л В Лимитед» на непосредственное приобретение активов в виде единого имущественного комплекса, принадлежащего на праве собственности ЧСП «Эксим-Агро».

ООО «Агро Л В Лимитед» зарегистрировано в селе Забужье неподалеку от Сокаля (Львовская область). Его единственный основатель — ООО «Континентал Фармерз Групп», принадлежащее саудовской Salic.

ПСП «Эксим-Агро» — частное предприятие Ивана и Алевтины Димовых, контролирующих DMV Group. Компания зарегистрирована в селе Забары Одесской области, но группа имеет активы и на западе Украины, в частности, во Львовской и Ровенской областях. По оценкам издания Latifundist, земельный банк DMV Group составляет до 20 тыс. га.

Напомним

В 2018 году саудовский фонд Salic выкупил большинство сельскохозяйственных активов обанкротившегося агрохолдинга «Мрия», в том числе все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, обладающие правом аренды земельного банка.

В то время саудовской компании в Украине уже принадлежал небольшой агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). После покупки «Мечты» активы объединили под брендом «Континентал Фармерз Групп».

Объединенный земельный банк по обработке «Континентал» составлял 195 тыс. га в четырех областях на Западной Украине.

Созданная в 2011 году, Salic занимается обеспечением продовольствием населения Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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