Пентагон продлил на полгода контракт со SpaceX на использование Starlink в Украине

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине. Контракт с фирмой Маска составляет $40,1 млн. и действует до 30 ноября. Об этом Bloomberg сообщила пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер.

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«Контракт предоставляет доступ к системе Starlink, аппаратному обеспечению и поддержке клиентов на согласованных условиях», — сказала она.

Это лишь часть контрактов на $2,5 млрд, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников. SpaceX также участвует в новом раунде торгов, конкурируя с United Launch Alliance — совместным предприятием Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.