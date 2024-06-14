Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине. Контракт с фирмой Маска составляет $40,1 млн. и действует до 30 ноября. Об этом Bloomberg сообщила пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер.
Пентагон продлил на полгода контракт со SpaceX на использование Starlink в Украине
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«Контракт предоставляет доступ к системе Starlink, аппаратному обеспечению и поддержке клиентов на согласованных условиях», — сказала она.
Это лишь часть контрактов на $2,5 млрд, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников. SpaceX также участвует в новом раунде торгов, конкурируя с United Launch Alliance — совместным предприятием Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.
Источник: Минфин
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