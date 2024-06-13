Уважаемый читатель!
Актуально
13 июня 2024, 13:35 Читати українською
Новая программа Global Finance в Американ Юниверсити Киев
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Комментарии