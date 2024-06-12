За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 521 830 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 июня: 980 российских оккупантов, 9 танков и 19 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 521830 (+980) человек,
- танков — 7911 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 15187 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 13736 (+46) ед,
- РСЗО — 1099 (+0) ед,
- средства ПВО — 844 (+2) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11042 (+19),
- крылатые ракеты — 2280 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18736 (+60) ед,
- специальная техника — 2290 (+2)
Источник: Минфин
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