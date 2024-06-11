Хакеры сломали 2 аккаунта OKX, из протокола UwU Lend вывели активы на $19 млн: что нового на рынке

Хакер вывел из протокола UwU Lend активы более чем на $19 миллионов

10 июня аналитики Arkham Intelligence предупредили о возможном изломе DeFi-протокола ликвидности UwU Lend. Предыдущий ущерб оценили в $19,3 млн.

По данным исследователей Cyvers Alerts, хакер вывел средства за три транзакции и уже начал конвертировать активы в ETH.

За два дня до инцидента он взаимодействовал с миксером Tornado Cash для финансирования взлома. При этом система анализа Cyvers обнаружила развертывание вредоносного контракта до перемещения средств.

Представители UwU Lend отреагировали на предупреждение примерно через два часа после начала атаки и сообщили о прекращении протокола.

По данным журналиста Колина Ву, UwU Lend запущен соучредителем закрытой криптобиржи QuadrigaCX Майклом Патриным, известным под псевдонимом 0xSifu.

Проект является форком Aave и поддерживает кредитование в алгоритмическом стейблокине MIM.

Криптовалютные ETN показали низкие объемы торгов на Лондонской фондовой бирже

28 мая 2024 года Лондонская фондовая биржа (LSE) начала торговлю биржевыми нотами (ETN) на биткоине и Ethereum. С момента запуска суммарный объем торгов по данному продукту составил около 500 000 долларов. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет 21Shares.

Эксперты назвали условия, при которых торговля ETN может получить значительный импульс. По их мнению, сегодня биржевые ноты доступны только институционалам, однако их открытие для розничного рынка могло бы изменить правила игры.

По состоянию на 6 июня 2024 года, торговый оборот ETN на базе биткоина и Ethereum на Лондонской фондовой бирже составил $504 880. Приблизительно 59% объема приходится на продукты WisdomTree, еще 41% — на 21Shares. Продукты Invesco пока не пользуются спросом у инвесторов — объем торгов по ним оказался нулевым.

Для сравнения — только за один день, 7 июня 2024 года, объем торгов спотовыми биткоин-ETF составил $2,5 млрд.

Генеральный директор 21Shares Алекс Поллак заявил, что низкий спрос на биржевые ноты на базе криптовалюта был ожидаемым.

«Одобрение Управления финансового надзора Великобритании (FCA) для профессиональных инвесторов в Великобритании действительно важным шагом для этого класса активов. Мы с нетерпением ждем открытия рынка для розничной торговли в ближайшее время в будущем. Это позволит изменить правила игры», — сказал Поллак.

Руководитель исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл добавил, что институциональные инвесторы Великобритании преимущественно направляют капитал в более крупные и более ликвидные европейские ETP.

В Узбекистане суд назначил студенту 10 суток ареста за торговлю Notcoin — СМИ

Суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении студента Термежского государственного университета за продажу токенов Notcoin (NOT). Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на судебные материалы.

По имеющимся данным, 1 июня 2024 года в столичный ГУВД поступила жалоба на 24-летнего студента И. Н. В ходе доследственной проверки выяснилось, что он использовал свой телефон и банковскую карту для незаконной торговли криптоактивами.

На судебном заседании трейдер признал себя виновным в совершении правонарушения. Он заявил, что действительно получил токены NOT за активность в мессенджере Telegram. После этого трейдер продал монеты за 800 000 сумм ($62).

Как сообщают СМИ, подсудимый попросил суд смягчить наказание, сославшись на то, что он не знал о незаконности своих действий. Также студент указал, что является единственным платежеспособным членом семьи.

В постановлении говорится, что суд назначил И. Н. 10 суток административного ареста по части 1 статьи 155−4 Кодекса об административной ответственности. Также он принял решение уничтожить смартфон Samsung Galaxy A30 и принадлежащую студенту банковскую карточку.

Стоит отметить, что в начале 2024 года в Узбекистане была введена административная и уголовная ответственность за незаконное обращение криптоактивов и майнинг криптовалют.

Хакеры сломали два аккаунта криптобиржи OKX из-за верификации по SMS

9 июня 2024 года неизвестные хакеры получили доступ к двум аккаунтам пользователей на криптовалютной бирже OKX. Им удалось создать новые API-ключи с правом на торговлю и вывод средств. Об этом сообщают аналитики платформы SlowMist.

В своей публикации в X (ранее Twitter) эксперты раскрыли подробности инцидента. Как оказалось, обе жертвы не использовали приложение Google Authenticator для входа в аккаунт. Вместо этого они проходили верификацию посредством отправки SMS-сообщений или электронной почты.

По данным SlowMist, во время очередной верификации хакеры перехватили пришедший в SMS-сообщении код. После этого они смогли войти в аккаунт и вывести средства пользователей.

Судя по скриншотам, злоумышленники совершили несколько транзакций с криптоактивами в Ethereum и Tether (USDT). Точная сумма взлома неизвестна.

Тем временем экспертам удалось установить адреса кошельков, на которые были выведены клиентские средства. Команда SlowMist продолжает следить за ситуацией, чтобы обнаружить злоумышленников и передать их данные в соответствующие органы.

Представители криптобиржи OKX в Китае прокомментировали новость о взломе аккаунтов. По их словам, биржа связалась с пострадавшими пользователями и начала собственное расследование. Она призвала дождаться его завершения и не делать поспешных выводов.

По словам журналиста Колина Ву, подключение Google Authenticator не является обязательной процедурой на OKX. Часто клиенты ограничиваются внедрением электронной почты и SMS, что увеличивает риск кражи средств.