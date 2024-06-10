Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность развития атомной энергетики для Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2024, 15:30 Читати українською

Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность развития атомной энергетики для Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил поддержку дальнейшему развитию атомной отрасли в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в рамках заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Стороны обсудили активную работу над подготовкой к завершению проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС.

Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность атомной энергетики для Украины, пожелал успехов в завершении проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС и выразил поддержку дальнейшему развитию отрасли.

Рафаэль Гросси и Герман Галущенко также обсудили ситуацию в украинской энергосистеме, текущие усилия МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности и защищенности в Украине. Отдельное внимание во время встречи уделено оккупированной россиянами крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Герман Галущенко выразил обеспокоенность техническим состоянием энергоблоков, нехваткой квалифицированного персонала на станции, милитаризацией площадки АЭС, минированием периметра объекта и нестабильностью внешнего электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

Генеральный директор МАГАТЭ согласился с тем, что ядерная безопасность остается особенно нестабильной на ЗАЭС, а также потенциально нестабильной в других регионах Украины после атак на энергетическую инфраструктуру в последние месяцы, в том числе на электрические подстанции, которые являются жизненно важными для обеспечения электроэнергией действующих атомных электростанций, а также ЗАЭС.

Он заверил, что группа экспертов МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, продолжает мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности на площадке.

Наконец, стороны обсудили подготовку к проведению Саммита мира в Швейцарии. Герман Галущенко акцентировал, что вопрос «Радиационная и ядерная безопасность» — это пункт Формулы мира, которую предлагает Украина, и его поддержка другими странами чрезвычайно важна для обеспечения ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами