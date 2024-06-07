Нацбанк в мае оштрафовал три банка на 55 млн: кто в списке

Национальный банк оштрафовал в мае три банка на сумму 55 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Ощадбанк заплатит почти 34 млн. за нарушение правил финмониторинга, а именно — ненадлежащая организация первичного финансового мониторинга, недостатки во внутренних документах, проблемы с автоматизацией процессов мониторинга и недостаточное применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.

Банк «Пивденный» заплатит штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатит более 10 млн за ряд нарушений — от ненадлежащей проверки клиентов с высоким риском до несвоевременной подачи информации на запросы регулятора.