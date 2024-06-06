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6 июня 2024, 15:59 Читати українською

В мае Фонд гарантирования продал на аукционах активы банков-банкуртов более чем на 160 млн грн

В течение мая в системе Prozorro. Продажи было объявлено 438 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов составила более 160,4 млн грн, говорится в сообщении ФГВФЛ.

В течение мая в системе Prozorro.
Фото:depositphotos

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Итоги месяца

69% этой суммы — 111,3 млн грн — составляли продажу недвижимого имущества, которое находилось на балансе банков. Остальные — 49,1 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, дебиторской задолженности перед банками, транспорту, основным средствам и монетам.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за май, получена оплата за 18 лотов на сумму 7,5 млн грн.

Средства за 11 лотов, на сумму 152,9 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Кроме того, в течение мая еще 0,8 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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