В течение мая в системе Prozorro. Продажи было объявлено 438 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов составила более 160,4 млн грн, говорится в сообщении ФГВФЛ.
В мае Фонд гарантирования продал на аукционах активы банков-банкуртов более чем на 160 млн грн
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Итоги месяца
69% этой суммы — 111,3 млн грн — составляли продажу недвижимого имущества, которое находилось на балансе банков. Остальные — 49,1 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, дебиторской задолженности перед банками, транспорту, основным средствам и монетам.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
- ПАО «Проминвестбанк» — 104,2 млн грн;
- АО «Златобанк» — 41,7 млн грн;
- ПАО «Банк Форвард» — 4,3 млн грн;
- АО «Укрстройинвестбанк» — 3,8 млн грн;
- АО «Мегабанк» — 3,2 млн грн;
- АО «АКБ «Конкорд» — свыше 1,1 млн грн;
- ОАО «АКБ «Капитал» — 1,1 млн грн;
- ПАО «ЧБРР» — 0,6 млн грн;
- АО «Айбокс банк» — 0,4 млн грн.
На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за май, получена оплата за 18 лотов на сумму 7,5 млн грн.
Средства за 11 лотов, на сумму 152,9 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.
Кроме того, в течение мая еще 0,8 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.
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