В мае Фонд гарантирования продал на аукционах активы банков-банкуртов более чем на 160 млн грн

69% этой суммы — 111,3 млн грн — составляли продажу недвижимого имущества, которое находилось на балансе банков. Остальные — 49,1 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, дебиторской задолженности перед банками, транспорту, основным средствам и монетам.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за май, получена оплата за 18 лотов на сумму 7,5 млн грн.

Средства за 11 лотов, на сумму 152,9 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Кроме того, в течение мая еще 0,8 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.