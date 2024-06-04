Через 30 дней Фонд гарантирования прекратит выплаты вкладчикам банка «Аркада»

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АО АКБ «Аркада» и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО АКБ «Аркада».

«С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО АКБ «Аркада» будет утвержден, а выплаты вкладчикам — прекращены», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования призывают вкладчиков банка, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться к банкам-агентам за гарантированной суммой.