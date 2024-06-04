Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует через 30 дней прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам АО АКБ «Аркада». Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Через 30 дней Фонд гарантирования прекратит выплаты вкладчикам банка «Аркада»
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Что известно
Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АО АКБ «Аркада» и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО АКБ «Аркада».
«С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО АКБ «Аркада» будет утвержден, а выплаты вкладчикам — прекращены», — говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования призывают вкладчиков банка, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться к банкам-агентам за гарантированной суммой.
Источник: Минфин
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