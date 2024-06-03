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3 июня 2024, 9:47 Читати українською

Бизнес в 4 раза чаще менял данные о директорах и адресе в прошлом году — Опендатбот

Более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения по данным Единого госреестра. Из них почти 80% пришлось на 2023 год. Самыми популярными оказались смена директора компании и адреса регистрации. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения по данным Единого госреестра.
Фото:depositphotos

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Как изменяются данные

С начала великой войны 41% всех изменений касалось директоров компаний. В 39% случаев речь шла об изменении адреса регистрации бизнеса.

В прошлом году зафиксировано 220,9 тыс. регистрационных изменений. Это почти соответствует показателям 2021: тогда было 224 тыс. изменений данных в реестрах. В 2022 году их количество сократилось до 57 тыс. Это 20% общего объема регистрационных изменений с начала вторжения.

На 46% за год увеличилось изменение адресов регистрации компании. К началу полномасштабной войны таких изменений было более 68 тыс., а в прошлом году их количество достигло отметки в 100 тыс.

В Едином государственном реестре с начала вторжения больше не публикуют открытые данные, поэтому большинство компаний и банков упустили возможность актуализировать базу клиентов. В то же время обновление данных все еще остается обязанностью банков согласно 65-му постановлению НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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