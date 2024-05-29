«Репарационный кредит»: глава НБУ предложил еще один вариант использования росактивов

Как альтернатива ссуды под залог доходов от российских активов, Украина может получить «репарационный кредит » от западных стран под гарантию росактивов, которые будут засчитаны кредиторами, если россии откажется выплатить репарации. Такую идею высказал глава НБУ Андрей Пышный.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В ходе круглого стола обсуждали идею репарационной ссуды — долгосрочной ссуды от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к россии по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть засчитаны кредиторами против обязательств Украины по ссуде в случае отказа россии выплатить репарации», — заявил он.

По его словам, такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов.

«В целом он имеет определенные преимущества — гибкий в реализации, понятный полисимейкерам и, по мнению многих из них, менее рискован с юридической точки зрения. То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, безусловно, является положительной тенденцией», — добавил Пышный.