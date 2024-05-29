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29 мая 2024, 16:17 Читати українською

«Репарационный кредит»: глава НБУ предложил еще один вариант использования росактивов

Как альтернатива ссуды под залог доходов от российских активов, Украина может получить «репарационный кредит» от западных стран под гарантию росактивов, которые будут засчитаны кредиторами, если россии откажется выплатить репарации. Такую идею высказал глава НБУ Андрей Пышный.

Как альтернатива ссуды под залог доходов от российских активов, Украина может получить «репарационный кредит» от западных стран под гарантию росактивов, которые будут засчитаны кредиторами, если россии откажется выплатить репарации.

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«В ходе круглого стола обсуждали идею репарационной ссуды — долгосрочной ссуды от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к россии по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть засчитаны кредиторами против обязательств Украины по ссуде в случае отказа россии выплатить репарации», — заявил он.

По его словам, такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов.

«В целом он имеет определенные преимущества — гибкий в реализации, понятный полисимейкерам и, по мнению многих из них, менее рискован с юридической точки зрения. То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, безусловно, является положительной тенденцией», — добавил Пышный.

Источник: Минфин
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