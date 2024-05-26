За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 501190 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 мая: 1110 российских оккупантов, 12 танков, 11 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 501190 (+1110) человек,
- танков — 7662 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 14803 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 12953 (+24) ед,
- РСЗО — 1083 (+1) ед,
- средства ПВО — 814 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10425 (+11),
- крылатые ракеты — 2209 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17639 (+31) ед,
- специальная техника — 2111 (+7)
Источник: Минфин
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