Кабмин обязал облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задания», — подчеркнул премьер.

Кроме того, Кабмин поддержал законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить долги на балансирующем рынке.

Предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед Укрэнерго и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство в ежедневном режиме работает, чтобы улучшить ситуацию в энергетике. В частности, стоит три ключевых задачи: