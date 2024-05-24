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24 мая 2024, 17:11 Читати українською

Кабмин обязал облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.
Фото: pixabay.com

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«Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задания», — подчеркнул премьер.

Кроме того, Кабмин поддержал законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить долги на балансирующем рынке.

Предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед Укрэнерго и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство в ежедневном режиме работает, чтобы улучшить ситуацию в энергетике. В частности, стоит три ключевых задачи:

  • децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики;
  • дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей импорта электроэнергии;
  • ремонты и восстановление того, что важно восстановить.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
24 мая 2024, 18:14
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Виключте його зовсім хай не мотає лічильник.
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