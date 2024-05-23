Fintech Farm Дубилета привлекла $32 млн инвестиций

Компания Fintech Farm объявила об успешном завершении раунда инвестиций, в ходе которого было привлечено $32 млн. Об этом написал соучредитель компании Дмитрий Дубилет.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Что известно По его словам, значительная часть этой суммы будет направлена ​​на выплаты заработной платы украинской команде. «Львиная доля этой суммы будет израсходована на зарплаты украинской команды», — отметил Дубилет.

Он также добавил традиционное напоминание для тех, кто имеет знакомых среди владельцев или топ-менеджеров в иностранных банках, которым может быть интересен запуск цифрового банка, о возможности установления новых бизнес-контактов.

«Если у вас есть знакомые среди владельцев или топ-менеджеров в зарубежных банках, которым может быть интересно запустить легендарный цифровой банк, буду очень благодарен за любые знакомства: fintech-farm com», — говорится в сообщении.

Справка

Fintech Farm, основанный в 2020 году Дмитрием Дубилетом, Александром Витязем и Ником Бескровным, специализируется на запуске необанков в сотрудничестве с традиционными банками на развивающихся рынках. Портфолио компании включает такие успешные проекты, как Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibo в Нигерии.

В январе 2022 года компания заявила, что привлекла $7,4 млн инвестиций и за два года планирует открыть 10 необанков в странах Азии и Африки.