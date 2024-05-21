Абанк начал сотрудничество с сервисом Cashalot для улучшения качества обслуживания клиентов МСБ

На сегодня Абанк , недавно получивший премию «Народный банк Украины» на ежегодной премии FinAwards, быстро развивается и предоставляет своим клиентам большой спектр качественных продуктов и услуг. В линейке услуг представлены не только услуги для физических лиц, но и для предпринимателей.

Одна из самых популярных услуг среди клиентов МСБ — эквайринг, который сегодня является неотъемлемой составляющей бизнес-деятельности в сфере торговли и услуг.

В Абанке сегодня представлены как физические, так и виртуальные терминалы, которые могут использовать клиенты в зависимости от их деятельности: Терминал в смартфоне, POS-терминалы, QR-эквайринг, Интернет-эквайринг.

Недавно банком был анонсирован старт сотрудничества с Linkos Group по синхронной работе А24Pay с программной кассой Cashalot.

Cashalot — мультифункциональный сервис, сочетающий программный РРО, складской учет, аналитику работы касс и кассиров. ПРРО Cashalot, созданный для регистрации электронных чеков в ГНС, сегодня уже гораздо больше, чем программная касса, ведь кроме функции фискализации чеков имеет также удобный учет товаров, аналитику продаж, мобильное приложение и полноценный офлайн-режим, готовые интеграции с разными учетными системами.

Cashalot — один из флагманов на рынке ПРРО — по результатам открытого голосования Союза украинских предпринимателей (СУП) программа была признана Лучшим технологическим решением в 2023 году.

Для кого будут актуальны услуги Cashalot?

Возможности ПРРО Cashalot позволяют каждому пользователю вести расчеты в соответствии с требованиями законодательства, легко анализировать свою деятельность, а также удобно вести складской учет. Интеграция Абанка с Cashalot будет полезна предпринимателям, которым необходима гибкость и мобильность, как, например, в розничной торговле, доставке, такси, курьерских услугах и т. д.

Что нужно, чтобы воспользоваться интеграционным решением А24Pay с Cashalot?

Быть клиентом банка и иметь подключенный терминал в смартфоне А24Pay (Tap to phone). Зарегистрироваться в Cashalot, купить лицензию и установить мобильный ПРРО на смартфон.

Подключить сервисы эквайринга Абанка можно онлайн, не выходя из дома.

«Наша главная цель — не просто запустить полезный и необходимый продукт для наших клиентов, но и настроить его таким образом, чтобы работа была максимально комфортной для клиентов в рамках ежедневного использования и законодательных моментов. Так что большим шагом для усовершенствования наших сервисов станет программное обеспечение от Linkos Group — ПРРО Cashalo», — поделился руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

«Мобильность в бизнесе является необходимостью, которую диктует нам современная жизнь, — отмечает амбассадор ПРРО, коммерческий директор Linkos Group Дмитрий Борисов. — Интеграция нашего сервиса Cashalot с решением по мобильному эквайрингу от Абанка позволит предпринимателям не тратить средства на аренду банковских терминалов и всегда иметь в кармане такой терминал бесплатно, удобно принимать бесконтактные платежи в любом месте и в любое время и регистрировать чеки в соответствии с законодательством. Мобильное приложение Cashalot обладает полноценным офлайн-режимом, что является весомым преимуществом в условиях периодического отсутствия интернета».

Все пользователи, уже подключившие услуги эквайринга от Абанка или только желающие это сделать, могут подать заявку на подключение и настройку программного обеспечения, подробнее — на сайте банка.

Подробнее об услугах партнера — на сайте ПРРО Cashalot.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

О Cashalot от Linkos Group

Разработчиком программы Cashalot является компания Linkos Group — украинский IТ-холдинг, специализирующийся на разработке цифровых решений для автоматизации бизнес-процессов.

Уже более 20 лет IТ-продукты компании, в частности: M.E.Doc, СОТА, Cashalot, FlyDoc, ISpro, ЦСК «Украина», обеспечивают украинский бизнес надежным и комфортным электронным документооборотом, помогают легко подавать отчетность, быстро получать квалифицированные электронные подписи, вести программные РРО.

Благодаря индивидуальному подходу к созданию своих программ, продукты от Linkos Group выбирают и используют более 80% предприятий Украины разных сфер деятельности — от агропромышленных холдингов до розничных торговых точек.

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