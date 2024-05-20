Масштабный розыгрыш от Абанка: «Разыгрываем 500 000 грн и 100 сертификатов на покупки в АТБ!»

Абанк и сеть супермаркетов АТБ продолжают мощное сотрудничество по проекту «Ко-бренд карта «АТБ». Результаты проекта впечатляют, поскольку уже более 1 млн 200 тысяч клиентов имеют карту «АТБ» от Абанка и ежемесячно получают много скидок и уникальных предложений от сети АТБ.

С 20 мая Абанк начинает масштабную акцию, в которой будут разыграны 500 000 грн и 100 сертификатов на покупки в АТБ!

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам такие захватывающие возможности. Мы знаем, что у каждого есть шанс на выигрыш денежных призов, и эта акция является нашим способом поблагодарить наших новых и постоянных клиентов за то, что они выбирают нас», — поделился Заместитель Председателя Правления Абанка Евгений Зайченко.

«С начала 2023 года Абанк присоединился к Co-brand проекту АТБ-МАРКЕТ „Карта АТБ“, которая предоставляет украинцам возможность существенно экономить на продуктовой корзине в магазинах сети. Владельцы карт АТБ в среднем получают на 40% больше скидок на товары. Интерес к карте продолжает расти, ведь по карте работают программы кэш-бек и другие предложения от Абанка.» — поделился впечатлениями о сотрудничестве Сапарбаев Денис, начальник отдела финансовых технологий АТБ-МАРКЕТ.

Что необходимо для участия в акции:

иметь оформленную карту «АТБ» от Абанка;

осуществить не менее 2 транзакций на сумму от 200 грн каждая в течение акционной недели.

Увеличить шансы на победу можно количеством покупок: больше покупок — больше шансов на победу.

Еженедельно в прямом эфире на официальной странице Instagram Абанка.

будет определен 1 победитель — обладатель денежного приза в размере 50 тыс. грн и 10 победителей, которые получат сертификаты номиналом 1000 грн на покупки у АТБ, подробнее — на сайте Абанка.

Период действия акции: с 20.05.2024 по 28.07.2024 г.

Напоминаем, что карта «АТБ» открывает много преимуществ:

скидки от 5% до 50% на более чем 1000 акционных товаров;

кешбэк от банка на все товары в АТБ 1,2%;

скидки 5% в сети аптек «Подорожник».

Получить такие преимущества можно всего за несколько минут, открыв карту в отделении Абанка или в мобильном приложении АBank24.

Детальнее о тарифах и программе лояльности — по ссылке на сайте.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.