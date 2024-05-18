BlackRock договаривается с правительствами стран по инвестициям в ИИ

BlackRock ведет переговоры с правительствами разных стран о способах финансирования критически важных инвестиций для поддержки искусственного интеллекта, включая увеличение энергоснабжения. Об этом заявил в пятницу генеральный директор инвестфонда Ларри Финк, пишет Reuters.

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«Центры обработки данных с искусственным интеллектом потребуют больше энергии, чем мы могли себе представить. Мы у G7 не имеем достаточной мощности», — признал Финк.

Он считает, что центры обработки данных, скорее всего, будут строиться там, где энергоснабжение дешевле, что повысит потребность в государственных субсидиях в тех регионах, где расходы на энергию не конкурентоспособны.

Инвестиции в строительство центров обработки данных и заводов по производству микросхем, поддерживающих технологии ИИ и обеспечивающие их энергоснабжение, которые BlackRock оценивает «в триллионы долларов», требуют участия частных инвесторов, добавил Финк.

Во вторник Япония заявила, что предполагает рост производства электроэнергии на 35−50% к 2050 году из-за растущего спроса со стороны полупроводниковых заводов и центров обработки данных, поддерживающих ИИ.

«Мы ведем переговоры со многими правительствами о том, как мы можем привлечь частный капитал», — заявили в BlackRock, добавив, что страны G7 не могут взять на себя все эти расходы, учитывая риск «фискального кризиса».