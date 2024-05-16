Mastercard запускает сервис «Гибкая оплата». Как будет работать сервис

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 мая 2024, 14:52 Читати українською

Mastercard запускает сервис «Гибкая оплата». Как будет работать сервис

Компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис — «Гибкая оплата», позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис — «Гибкая оплата», позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о сервисе

Если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом — другой платежной картой или наличными, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Новый сервис предоставит пользователям больше возможностей в выборе методов оплаты и обеспечит максимальное удобство в их сочетании для совершения успешных покупок.

Где доступен

Сервис «Гибкая оплата» уже доступен в сетях АЗК OKKO и WOG.

Кроме того, картодержатели могут воспользоваться новым функционалом при осуществлении денежных переводов с карты на карту на сайте iPay.ua. Список партнеров сервиса будет постепенно расширяться.

Как работает услуга «Гибкая оплата»

  • Пользователь оплачивает покупку в сети партнеров, где доступна услуга, картой Mastercard.

  • Если баланс на карте меньше суммы покупки и банк, выпустивший карту, подтверждает возможность использования сервиса «Гибкая оплата», покупатель получает соответствующее SMS-сообщение или оповещение в мобильном приложении с указанием одобренной суммы.

  • Кассир информирует покупателя о возможности воспользоваться услугой «Гибкая оплата» и предлагает доплатить остаток другим способом.

  • Покупатель доплачивает разницу выбранным способом — другой картой любого банка разных платежных систем или наличными.

Если покупатель не желает доплачивать остаток суммы, он может завершить покупку на фактически подтвержденную банком сумму, ограничившись частью товара или отменить сделку.

Какие банки привлечены

Пока сервис «Гибкая оплата» доступен для картодержателей Mastercard таких банков: Банк Восток, Банк Пивденный, Глобус Банк, Идея Банк, Креди Агриколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, Правэкс банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, UnexBank, RwSbank, и их количество будет увеличиваться. При этом банк-эмитент оставляет за собой право принимать решение об использовании сервиса «Гибкая оплата».

Технически сервис «Гибкая оплата» уже поддерживается на POS-терминалах Ощада и Райффайзен Банка в сетях WOG и OKKO соответственно, а также техническая интеграция сервиса реализована на терминалах Банка Пивденный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами