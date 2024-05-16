Mastercard запускает сервис «Гибкая оплата». Как будет работать сервис

Компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис — «Гибкая оплата», позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о сервисе

Если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом — другой платежной картой или наличными, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Новый сервис предоставит пользователям больше возможностей в выборе методов оплаты и обеспечит максимальное удобство в их сочетании для совершения успешных покупок.

Где доступен

Сервис «Гибкая оплата» уже доступен в сетях АЗК OKKO и WOG.

Кроме того, картодержатели могут воспользоваться новым функционалом при осуществлении денежных переводов с карты на карту на сайте iPay.ua. Список партнеров сервиса будет постепенно расширяться.

Как работает услуга «Гибкая оплата»

Пользователь оплачивает покупку в сети партнеров, где доступна услуга, картой Mastercard.

Если баланс на карте меньше суммы покупки и банк, выпустивший карту, подтверждает возможность использования сервиса «Гибкая оплата», покупатель получает соответствующее SMS-сообщение или оповещение в мобильном приложении с указанием одобренной суммы.

Кассир информирует покупателя о возможности воспользоваться услугой «Гибкая оплата» и предлагает доплатить остаток другим способом.

Покупатель доплачивает разницу выбранным способом — другой картой любого банка разных платежных систем или наличными.

Если покупатель не желает доплачивать остаток суммы, он может завершить покупку на фактически подтвержденную банком сумму, ограничившись частью товара или отменить сделку.

Какие банки привлечены

Пока сервис «Гибкая оплата» доступен для картодержателей Mastercard таких банков: Банк Восток, Банк Пивденный, Глобус Банк, Идея Банк, Креди Агриколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, Правэкс банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, UnexBank, RwSbank, и их количество будет увеличиваться. При этом банк-эмитент оставляет за собой право принимать решение об использовании сервиса «Гибкая оплата».

Технически сервис «Гибкая оплата» уже поддерживается на POS-терминалах Ощада и Райффайзен Банка в сетях WOG и OKKO соответственно, а также техническая интеграция сервиса реализована на терминалах Банка Пивденный.