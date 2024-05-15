Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 24 компании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацкомиссия добавила еще 24 компании в список сомнительных инвестпроектов
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В списке есть компании, которые используют криптовалюты, а также майнеры.
В частности, в список внесли:
BIT-X CLUB — https://bit-x-club.pro/
ACY Securities — https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/
REVOLUTION FX — https://revolutionfx.pro/
FxPro — https://www.fxpro.investments/
TRUST FUNDS — https://trust-funds.org/
AVAFX — https://avafxglobal.com/
Moneta Markets — https://www.monetamarkets.com/ru/
NSFX — https://www.nsfx.com/ru/
GROWUP CAPITALS — https://growupcapitals.com/
Cap24Trade — https://cap24trade.com/
FinWay — https://finwaymarket.net/
LEDTRINO — https://ledtrino.com/
1000X — https://1000x.live/
IQMining — https://iqmining.com/ru
Oil Folex Ai — https://oilfolexai.com/ru/
Stability International Platform — https://stabilityin.com/
SIMPLE MINER — https://simpleminers.com/
Currency miner — https://currencyminer.com/
AGLOBALTRADE — https://ru.aglobaltrade.com/
Land Prime — https://www.landprime.com/
CRYPTO MILITARY — https://cryptomilitary.tilda.ws/
One Capital — https://onecapital.com.ua/rus/
Dolphin Traders — https://dolphin-traders.com/
онлайн-школа SVIKK — https://svikk.biz/
Общее количество сомнительных проектов составило 304.
Комментарии