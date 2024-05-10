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10 мая 2024, 15:35 Читати українською

Fintech Farm Дмитрия Дубилета выходит на рынок Индии

Fintech Farm Дмитрий Дубилет привлек финансирование в размере $32 млн. Фирма привлекла дополнительный капитал, поскольку планирует расширить свою деятельность на Индию. Об этом пишет Sifted.

Fintech Farm Дмитрий Дубилет привлек финансирование в размере $32 млн.

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Капитал поступил в рамках начального раунда серии B, возглавленного лондонской венчурной фирмой Nordstar, и дополнительного раунда серии B, который возглавляет Bank of Georgia, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже.

Ранее в 2022 году компания привлекла $7,4 млн во главе с Flyer One Ventures и Solid с участием TA Ventures, Jiji, u.ventures и AVentures Capital.

В настоящее время компания сосредоточена на создании финтехпродукта в Индии, где надеется расширить доступ потребителей к кредитам.

Источник: Минфин
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