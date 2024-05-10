Рада приняла решение для запуска «Земельного банка»

Верховная Рада урегулировала распределение платы за землю, которую будут сдавать в аренду через аукционы. Об этом глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль сообщил в Telegram.

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«Сделан еще один важный шаг для старта проекта „Земельный банк“. Из-за принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которая будет стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду», — написал Коваль.

Он уточнил, что 90% таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% — в местные бюджеты.

По его словам, принятие этой нормы позволит: