Верховная Рада урегулировала распределение платы за землю, которую будут сдавать в аренду через аукционы. Об этом глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль сообщил в Telegram.
Рада приняла решение для запуска «Земельного банка»
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«Сделан еще один важный шаг для старта проекта „Земельный банк“. Из-за принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которая будет стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду», — написал Коваль.
Он уточнил, что 90% таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% — в местные бюджеты.
По его словам, принятие этой нормы позволит:
- значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через «Земельный банк»;
- сохранить поступление местных бюджетов на текущем уровне;
- в перспективе увеличить доходы местных бюджетов за счет вывода из тени арендных отношений.
Источник: Минфин
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