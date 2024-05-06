В Чернигове взорвали отделение банка «Пивденный»

В центре Чернигова около 4 утра 6 мая взорвали отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Из фотографий понятно, что это банк «Пивденный» .

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Часть помещения банка полностью разрушена. Также повреждены три автомобиля. Пострадавших нет. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва, предварительно предоставив классификацию умышленного уничтожения или повреждения имущества путём взрыва.

Это отделение было ключевым для банка в Чернигове — единственное в городе, которое работало даже при отключении электроэнергии.