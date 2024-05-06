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6 мая 2024, 15:42 Читати українською

В Чернигове взорвали отделение банка «Пивденный»

В центре Чернигова около 4 утра 6 мая взорвали отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Из фотографий понятно, что это банк «Пивденный».

В центре Чернигова около 4 утра 6 мая взорвали отделение банка.

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Часть помещения банка полностью разрушена. Также повреждены три автомобиля. Пострадавших нет. Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва, предварительно предоставив классификацию умышленного уничтожения или повреждения имущества путём взрыва.

Это отделение было ключевым для банка в Чернигове — единственное в городе, которое работало даже при отключении электроэнергии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 мая 2024, 16:42
#
Ой, беда…
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+15
Volodymyr 197630
Volodymyr 197630
6 мая 2024, 16:48
#
30% комісії повернули банку. І так може бути по всій країні з цім банком, який грабує людей
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0
82845392
82845392
6 мая 2024, 18:36
#
> єдине у місті, яке працювало навіть під час відключення електроенергії

Конкретно «Пивденного», или во всем городе?!
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