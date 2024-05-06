Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 13 копеек

Национальный банк Украины установил на 6 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,3969 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 13 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 6 мая установил официальный курс евро на уровне 42,33 грн. Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

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