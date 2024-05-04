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4 мая 2024, 8:45 Читати українською

Лицензирование банков: Нацбанк расширил список признаков небезупречной деловой репутации

Нацбанк расширил перечень признаков небезупречной деловой репутации в Положении о лицензировании банков, применяемых к владельцам существенного участия в банке, руководителях банка, руководителя подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк расширил перечень признаков небезупречной деловой репутации в Положении о лицензировании банков, применяемых к владельцам существенного участия в банке, руководителях банка, руководителя подразделения внутреннего аудита, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера.
Фото:biz.nv.ua

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Что известно

Согласно обновленному перечню, репутация лица признается небезупречной в случае:

  • приобретение лицом прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами доли в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре;
  • занимание лицом должности и/или пребывания лица в трудовых отношениях, и/или предоставление лицом услуг в соответствии с гражданско-правовым договором юридическому лицу, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор;
  • занимание лицом должности в органе управления юридического лица, владеющего прямо и/или косвенно долей в юридическом лице, которое зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство-агрессор и/или имеет обособленное подразделение в государстве-агрессоре.

Изменения в Положение о лицензировании банков утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 2 мая 2024 года № 54 и вступают в силу 4 мая 2024 года.

Источник: Минфин
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