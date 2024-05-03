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3 мая 2024, 17:04 Читати українською

За первый квартал года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 878 миллионов

За первый квартал 2024 года в банки, находящиеся в процедуре ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов, поступило 878,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

За первый квартал 2024 года в банки, находящиеся в процедуре ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов, поступило 878,9 млн грн.
Фото: НБУ

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Из полученных за этот период средств 400,1 млн грн составили поступления от реализации имущества (активов), 168,0 млн грн — от погашения кредитов, 55,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 13,5 млн грн — от аренды имущества, 241,4 млн грн — из других источников.

В разрезе банков больше всего средств поступило в:

В частности, за март 2024 года в банки в управлении Фонда поступило 357,7 млн грн. В частности, 215,0 млн грн банки получили от реализации своего имущества (активов), 43,0 млн грн — от погашения кредитов, 24,8 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,4 млн грн — от аренды имущества, 70, 5 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В Фонде напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Источник: Минфин
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