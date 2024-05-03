За первый квартал года в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 878 миллионов

За первый квартал 2024 года в банки, находящиеся в процедуре ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов , поступило 878,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из полученных за этот период средств 400,1 млн грн составили поступления от реализации имущества (активов), 168,0 млн грн — от погашения кредитов, 55,9 млн грн — от погашения ценных бумаг, 13,5 млн грн — от аренды имущества, 241,4 млн грн — из других источников.

В разрезе банков больше всего средств поступило в:

МР Банк — 230,7 млн грн;

Айбокс Банк — 220,5 млн грн;

Проминвестбанк — 164,1 млн грн;

Мегабанк — 70,1 млн грн;

Банк Сич — 50,8 млн грн.

В частности, за март 2024 года в банки в управлении Фонда поступило 357,7 млн грн. В частности, 215,0 млн грн банки получили от реализации своего имущества (активов), 43,0 млн грн — от погашения кредитов, 24,8 млн грн — от погашения ценных бумаг, 4,4 млн грн — от аренды имущества, 70, 5 млн грн — из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В Фонде напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».