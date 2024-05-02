Абанк начал сотрудничество с Е-ЧTК — программным РРО с персональным менеджером

Абанк продолжает укреплять свою позицию ведущего украинского банка, обеспечивая высокое качество обслуживания и инновационные финансовые решения не только для физических лиц, но и для клиентов малого и среднего бизнеса.

Эквайринг, как необходимая составляющая финансовой инфраструктуры для бизнеса, принимающего безналичные платежи, становится еще более доступным благодаря Абанку. В Абанке сегодня доступны как физические, так и виртуальные терминалы, которые могут использовать клиенты в зависимости от сферы их деятельности: «Терминал в смартфоне», POS-терминалы, QR-эквайринг и Интернет-эквайринг.

Недавно Абанк объявил о сотрудничестве с Е-ЧEК — программным РРО с персональным менеджером. Теперь клиентам Абанка, пользующимся POS-терминалом и «Терминалом в смартфоне» доступна интеграция с ПРО E-ЧЕК. Е-ЧЕК известен своей инновационностью и высоким стандартом обслуживания, позволяя автоматизировать регистрацию фискальных чеков, упрощая ведение учета и оптимизируя рабочий процесс предприятий.

РРО Е-ЧЕК предоставляет широкий функционал на различных устройствах: смартфонах, терминалах, ПК, планшетах, а также дополнительных удобных функциях, таких как ведение учета товаров и аналитика продаж. Персональный менеджер поможет быстро начать работу, а первый месяц пользования бесплатный.

Подробнее об услугах партнера — на сайте https://e-check.com.ua/

«Наше сотрудничество с Е-ЧЕК подчеркивает нашу постоянную готовность к инновациям и поддержке бизнеса в условиях постоянных изменений. Мы уверены, что эта интеграция поможет нашим клиентам ускорить свое развитие и достичь новых высот в своей деятельности», — отметил руководитель направления малого и среднего бизнеса Александр Николенко.

«Мы приветствуем прогрессивный подход Абанка к современным платежным решениям и рады возможности популяризировать эту технологию среди наших пользователей и бизнеса в Украине. Наша команда всегда нацелена на упрощение процессов для наших клиентов: мы разработали не просто ПРРО, а помощника для предпринимателя, который замещает бухгалтера и юриста, помогая отслеживать все бизнес-процессы онлайн, предоставляет профессиональную аналитику с дашбордом, возможности по брендированию чеков, автоматизации процессов и быструю регистрацию касс и кассиров вместе с персональным менеджером. Мы уверены, что сотрудничество с Абанком станет важным шагом в развитии полезных продуктов для наших клиентов», — рассказывает Евгения Божко, владелица Е-ЧЕК/Директор Е-ЧЕК.

Об Абанке:

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

О Е-ЧЕК:

Е-ЧЕК является одним из лидеров рынка провайдеров ПРРО, который активно работает на рынке уже более 4 лет, со старта реформы по фискализации и насчитывает более 30 тыс. клиентов, генерирующих более 10 млн чеков ежемесячно.

ПРРО Е-ЧЕК — легкий в использовании, но функциональный программный РРО с персональным менеджером, который помогает работать с ПРРО и сопровождает на всех этапах работы с кассой. ПРРО Е-ЧЕК работает на всех устройствах в полном функционале: смартфоны IOS и Android, ПК, ноутбуки, планшеты и подходит для бизнеса любого размера и вида деятельности — стационарная и передвижная торговля товарами и услугами, курьерская доставка. Больше информации о Е-ЧЕКе — на сайте https://e-check.com.ua/