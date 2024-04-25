Рада ратифицировала соглашение о цифровой торговле с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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За принятие соответствующего законопроекта № 0245 за основу и в целом проголосовали 296 народных депутатов.

Украина стала второй страной в мире, с которой Великобритания подписала Соглашение о цифровой торговле. Первой такой страной стал Сингапур, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Документ призван углубить вовлеченность Украины в глобальные цепи поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также уменьшит препятствия для участия в глобальной цифровой торговле.

«Вступление в силу Соглашения о цифровой торговле между Украиной и Великобританией будет способствовать уменьшению стоимости администрирования торговли путем внедрения цифровых решений и технологий, использования электронной цифровой подписи, электронных контрактов и счетов для осуществления международной торговли. Она закрепляет основные правила для торговли цифровыми товарами и услугами между государствами «, — отметила глава министерства Юлия Свириденко.

Соглашение является правовым фундаментом для развития цифровой экономики — от электронной коммерции до кибербезопасности — торговли цифровыми продуктами и услугами между Украиной и Великобританией.