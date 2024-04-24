В программе «Бонус к депозиту» новый участник — МТБ Банк

Что это значит

При оформлении гривневого вклада в МТБ Банке вы получите от 0,5% до 1,25% бонуса от Минфина в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к процентной ставке депозита.

Как получить бонус от «Минфина»

Чтобы получить бонус перед открытием депозита в МТБ Банке заполните заявку на сайте «Минфина». А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.

Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.