МТБ Банк — стал новым участником программы «Бонус к депозиту «на «Минфине».
В программе «Бонус к депозиту» новый участник — МТБ Банк
Что это значит
При оформлении гривневого вклада в МТБ Банке вы получите от 0,5% до 1,25% бонуса от Минфина в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к процентной ставке депозита.
Как получить бонус от «Минфина»
Чтобы получить бонус перед открытием депозита в МТБ Банке заполните заявку на сайте «Минфина». А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.
В акции принимают участие депозиты
- Вклад «Срочный» и «Пенсионный» на сроки 3−12 месяцев в гривне;
- С минимальной суммой вклада: вклад «Пенсионный» — 50 000 грн, вклад «Срочный» — 100 000 гривен;
- Выплата процентов — ежемесячно;
- Оформлены через отделение банка или онлайн через приложение МТВ360 (вклад «Пенсионный» можно оформить только в отделении банка);
- Оформлены клиентами, не имеющими действующих вкладов и/или не имевших вкладов в банке за последние 30 дней до подачи заявки.
В акции не участвуют депозиты
- Сумма менее 50 000 гривен для вклада «Пенсионный» и менее 100 000 грн для вклада «Срочный»;
- Открыты до подачи заявки или после ее окончания;
- В случае указания недостоверных данных;
- Не соответствующие условиям акции;
- Клиенты, имеющие действительные вклады или имеющие вклады в течение 30 дней до подачи заявки.
Источник: Минфин
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