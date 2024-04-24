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24 апреля 2024, 11:26 Читати українською

В программе «Бонус к депозиту» новый участник — МТБ Банк

МТБ Банк — стал новым участником программы «Бонус к депозиту «на «Минфине».

МТБ Банк — стал новым участником программы «Бонус к депозиту «на «Минфине».

Что это значит

При оформлении гривневого вклада в МТБ Банке вы получите от 0,5% до 1,25% бонуса от Минфина в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к процентной ставке депозита.

Как получить бонус от «Минфина»

Чтобы получить бонус перед открытием депозита в МТБ Банке заполните заявку на сайте «Минфина». А после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.

Выплата бонуса от «Минфина» производится в течение 32 дней после подтверждения депозита.

В акции принимают участие депозиты

  • Вклад «Срочный» и «Пенсионный» на сроки 3−12 месяцев в гривне;
  • С минимальной суммой вклада: вклад «Пенсионный» — 50 000 грн, вклад «Срочный» — 100 000 гривен;
  • Выплата процентов — ежемесячно;
  • Оформлены через отделение банка или онлайн через приложение МТВ360 (вклад «Пенсионный» можно оформить только в отделении банка);
  • Оформлены клиентами, не имеющими действующих вкладов и/или не имевших вкладов в банке за последние 30 дней до подачи заявки.

В акции не участвуют депозиты

  • Сумма менее 50 000 гривен для вклада «Пенсионный» и менее 100 000 грн для вклада «Срочный»;
  • Открыты до подачи заявки или после ее окончания;
  • В случае указания недостоверных данных;
  • Не соответствующие условиям акции;
  • Клиенты, имеющие действительные вклады или имеющие вклады в течение 30 дней до подачи заявки.
Источник: Минфин
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