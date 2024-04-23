Минфин привлек 7,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 23 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,59 млрд грн, что на 0,72 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,87 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,24 млрд грн под 16,00% с погашением 30 апреля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 16,09%);

2,04 млрд грн под 17,00% с погашением 18 марта 2026 (ставка не изменилась);

2,30 млрд грн под 18,30% с погашением 7 июля 2027 (ставка не изменилась).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.