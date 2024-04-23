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23 апреля 2024, 19:07 Читати українською

Опендатабот запустил сервис для проверки застройщиков

Команда Opendatabot запустила проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек», который поможет контролировать надежность застройщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Команда Opendatabot запустила проект «Опендатабот.
Фото: t.me/mintsyfra

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«Свыше половины украинских новостроек имеют судебные процессы по земельным участкам. Чтобы украинцы могли самостоятельно проверять здания на законность и избежать проблем при покупке жилья, команда Opendatabot запустила новый безвозмездный проект», — говорится в сообщении.

Opendatabot собирает и анализирует открытые данные из:

  • Реестр строительной деятельности.
  • Единого государственного реестра судебных решений.
  • Государственный земельный кадастр.
  • Единого государственного реестра.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Отмечается, что новый сервис пригодится покупателям жилья, которые смогут контролировать надежность застройщика, а также журналистам-расследователям и общественным активистам, которые смогут следить за надлежащим градостроительством и вовремя выявлять правонарушения.

Как воспользоваться сервисом

Воспользоваться сервисом можно по этой ссылке.

Проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек создан при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и при содействии Министерства цифровой трансформации Украины. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

Источник: Минфин
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