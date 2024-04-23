Команда Opendatabot запустила проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек», который поможет контролировать надежность застройщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Опендатабот запустил сервис для проверки застройщиков
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«Свыше половины украинских новостроек имеют судебные процессы по земельным участкам. Чтобы украинцы могли самостоятельно проверять здания на законность и избежать проблем при покупке жилья, команда Opendatabot запустила новый безвозмездный проект», — говорится в сообщении.
Opendatabot собирает и анализирует открытые данные из:
- Реестр строительной деятельности.
- Единого государственного реестра судебных решений.
- Государственный земельный кадастр.
- Единого государственного реестра.
Государственный реестр прав на недвижимое имущество
Отмечается, что новый сервис пригодится покупателям жилья, которые смогут контролировать надежность застройщика, а также журналистам-расследователям и общественным активистам, которые смогут следить за надлежащим градостроительством и вовремя выявлять правонарушения.
Как воспользоваться сервисом
Воспользоваться сервисом можно по этой ссылке.
Проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек создан при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и при содействии Министерства цифровой трансформации Украины. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.
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