Опендатабот запустил сервис для проверки застройщиков

Команда Opendatabot запустила проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек», который поможет контролировать надежность застройщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Свыше половины украинских новостроек имеют судебные процессы по земельным участкам. Чтобы украинцы могли самостоятельно проверять здания на законность и избежать проблем при покупке жилья, команда Opendatabot запустила новый безвозмездный проект», — говорится в сообщении.

Opendatabot собирает и анализирует открытые данные из:

Реестр строительной деятельности.

Единого государственного реестра судебных решений.

Государственный земельный кадастр.

Единого государственного реестра.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Отмечается, что новый сервис пригодится покупателям жилья, которые смогут контролировать надежность застройщика, а также журналистам-расследователям и общественным активистам, которые смогут следить за надлежащим градостроительством и вовремя выявлять правонарушения.

Как воспользоваться сервисом

Воспользоваться сервисом можно по этой ссылке.

Проект «Опендатабот. Коррупционные риски новостроек создан при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и при содействии Министерства цифровой трансформации Украины. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.