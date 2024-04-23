Банки снизили наличный курс доллара

Сегодня, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,5 грн/$, продажи — 39,98 грн/$ (в понедельник — соответственно 39,6 грн/$ и 40,1 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.