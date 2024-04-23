Сегодня, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара в банках составил 39,5 грн/$, продажи — 39,98 грн/$ (в понедельник — соответственно 39,6 грн/$ и 40,1 грн/$). Об этом свидетельствуют данные финучреждений.
Банки снизили наличный курс доллара
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Продажа доллара в банках
Наивысшую цену продажи выставил ПУМБ — 40,20 грн/$ и Банк Портал — 40,20 грн/$.
Доллар по 40,10 грн/$ продают — Рада Банк и Прокредит.
Дешевле всего, 39,72 грн/$, доллар продает Банк «Львов».
ОТП Банк выставил в кассах продажу доллара по 39,85 грн/$.
Банки с крупнейшими филиальными сетями выставили следующие наличные курсы купли/продажи наличного доллара:
- Ощад (1181 отделение) — 39,60−40,15 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,25−39,85 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,74 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,70−40,20 грн/$.
Карточный курс
Самый высокий курс продажи в Пиреус Банке — 40,30 грн/$.
Минимальный карточный курс продаж поставил Аккордбанк — 40,8 грн/$.
Источник: Минфин
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