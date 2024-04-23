Европейские компании не смогут предоставлять профуслуги своим «дочкам» в россии

Европейские транснациональные корпорации с июня больше не смогут предоставлять профессиональные услуги дочерним компаниям в россии, таким как бухгалтерский учет, управленческий консалтинг и юридические консультации. Об этом сообщает Financial Times.

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Многие компании в сфере потребительских товаров, фармацевтики, розничной торговли и производства продолжают свой бизнес в россии.

Эта возможность во многом обусловлена тем, что компании могут предоставлять профуслуги своим дочерям, хотя при этом им запрещено предлагать аналогичные услуги другим компаниям.

Согласно решению Еврокомиссии, с 20 июня компаниям вместо автоматического освобождения от запрета на предоставление профуслуг российским «дочкам» придется спрашивать разрешение на каждый вид услуг.

Однако юристы и руководители предупреждают, что это изменение может ненамеренно заставить компании переключиться на российских провайдеров или предоставлять профуслуги из офисов за пределами Евросоюза.

«Не было никаких оснований отказываться от увольнения для европейских дочерних компаний. …Никто не хотел отдавать эти компании в руки российских консультантов», — отметил глава представительства одной из европейских компаний в Москве.

Адвокат юридической фирмы Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке заявил, что много спекуляций вокруг того, чего в этом случае стремился достичь ЕС. Он рассматривает это как своего рода подведение итогов, в ходе которого ЕС пытается понять, сколько организаций все еще действует в россии.

Он добавил, что, хотя многие компании работают над получением разрешений, другие могут решить перенести функции в офисы за пределами ЕС. Это может быть непросто, учитывая, что обходить санкции запрещено.

Другие юристы также предупреждают, что бюрократическое бремя отвлекает ресурсы от более значимого соблюдения санкций.

Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций, отраслевая группа со штаб-квартирой в Брюсселе, заявила, что отмена увольнений усложнит фармацевтическим компаниям предоставление лекарств пациентам.

«Мы продолжаем искать решение вопросов, связанных с введением санкций национальными компетентными органами в диалоге с властями ЕС», — говорится в сообщении.