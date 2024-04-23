США готовят проект жестких санкций против китайских банков за работу с россией

США готовят проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это вынудит их прекратить торговую поддержку российского военного комплекса, пишет Wall Street Journal.

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Газета со ссылкой на собственные источники пишет, что наказания, прежде всего, предусмотрены за обслуживание экспорта технологий двойного назначения. В США надеются, что еще усложнит трансакции между россией и Китаем.

Черновик этих санкций везет с собой в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен. 24−26 апреля он будет находиться с визитом в Шанхае и Пекине, где обсудит в том числе и военную помощь, которую Китай оказывает россии.

На министерской встрече Большой семерки (G7) на прошлой неделе Блинкен сказал, что Китай вносит значительный вклад в поддержку российской оборонной промышленности. Агентство Bloomberg сообщает, что Китай пока не поставляет россии оружие напрямую, но Блинкен намерен предупредить, что США и их союзники единственные в их оценке действий Пекина в войне россии против Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Китай и россия существенно увеличили долю торговли в юанях по сравнению с долларами, чтобы защититься от возможного ужесточения американских санкций.