В Норвегии предлагают продлить временную защиту для украинских беженцев до пяти лет

Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии подало в парламент предложение об изменениях в Закон об иммиграции, чтобы увеличить срок действия временной коллективной защиты для беженцев из Украины с 3 до 5 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии, передает Укринформ.

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Как отмечается, предложение о продлении разрешения до пяти лет даст правительству и парламенту Норвегии больше времени и возможностей для разрешения ситуации с украинскими беженцами.

«Ситуация в Украине остается непредсказуемой, и возможность продлить разрешение на два дополнительных года позволит нам выбирать обоснованные решения в удобное для нас время», — сказала глава Министерства юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Разрешения по схеме временной коллективной защиты представляются сроком действия на год. По состоянию на сегодняшний день они могут быть продлены до трех лет. В марте 2025 года срок пребывания в Норвегии для первых приехавших в страну украинцев достигнет трех лет, то есть максимальное количество лет по действующему законодательству.

При принятии будущих решений будут учтены, в частности, процессы, происходящие в других европейских странах. Даже в случае увеличения срока продления временной коллективной защиты может оказаться целесообразным отменить эту схему и перейти к выдаче обычных разрешений до окончания пятилетнего периода, говорится в заявлении норвежского правительства.

Предложенные изменения в закон общие и будут касаться всех, на кого распространяется временная коллективная защита. Однако на сегодняшний день эти изменения на практике будут касаться только переселенцев из Украины.