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19 апреля 2024, 10:51 Читати українською

С начала года в бюджет поступило 650 миллионов от приватизации — ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины в январе — марте 2024 года по итогам приватизационных аукционов направил в бюджет 650 млн. грн. Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Фонд государственного имущества Украины в январе — марте 2024 года по итогам приватизационных аукционов направил в бюджет 650 млн.
Фото: НБУ

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«По результатам января — марта от приватизации в госбюджет уже поступило более 650 млн грн (общий экономический эффект составил более 1 млрд грн)», — говорится в сообщении.

Самые дорогие объекты

Самыми дорогими объектами стали Одесский ТИК и Киевское протезно-ортопедическое предприятие.

Кроме того, от аренды государственных объектов в бюджет поступило более 208 млн. грн.; площадь арендованного имущества составила 196 тыс. кв.

По количеству сданных в аренду квадратных метров лидируют региональные отделения ФГИУ во Львовской, Закарпатской и Волынской и Полтавской и Сумской областях.

«Земельный банк»

По словам Коваля, в настоящее время ФГИ готовится к запуску «Земельного банка». После инвентаризации государственных земель уже определен первый пул активов — около 110 тыс. га, которые будут выставлены на аукцион по аренде.

Источник: Минфин
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