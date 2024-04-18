Bitget представляет второй сезон программы TraderPro: BTC-ориентированная программа

Виктория, Сейшельские острова, 18 апреля 2024 года — Bitget , ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, запускает второй сезон программы TraderPro, демосоревнования, которое позволяет криптотрейдерам получить вознаграждение в размере до 10 000 USDT. Учитывая последние достижения и успехи BTC и ETH, TraderPro призвана стимулировать новичков и энтузиастов к участию и изучению криптовалютного мира. Программа направлена на выявление исключительных и потенциально талантливых трейдеров, которые могут стать элитными трейдерами на платформе.

Эффективность участников будет оцениваться по таким показателям, как ROI, коэффициент выигрыша и максимальная просадка. 50 лучших участников будут награждены реальными торговыми счетами со средствами в размере 10 000 USDT, что даст им эксклюзивный статус элитных трейдеров в сообществе Bitget TraderPro. Эти аккаунты будут распределены на пять партий, каждая из которых будет состоять из 10 аккаунтов. В этом сезоне в центре внимания окажутся основные монеты, в частности BTC и ETH.

TraderPro будет представлена в два этапа: сначала будет этап испытаний, на котором пользователи будут стремиться к достижению заранее определенных целей, а затем этап для победителей, которые получат подтвержденный статус Elite трейдера на платформе, что позволит им получать пассивный доход через сервис копитрейдинга.

«Наша цель в Bitget — расширить возможности за счет принятия криптовалют и развития технологии блокчейн. С начала этого года мы стали свидетелями значительного роста криптовалютного рынка, что побудило нас к внедрению различных инициатив, направленных на улучшение взаимодействия с нашими пользователями. Являясь ведущей криптовалютной торговой платформой и крупнейшим поставщиком услуг копитрейдинга, мы имеем все возможности для того, чтобы предложить частным лицам многочисленные возможности для работы в криптовалютном пространстве», — сказала Грейси Чен, управляющий директор Bitget.

В честь недавних исторических максимумов, достигнутых биткоином и Ethereum, а также таких значимых событий, как «халвинг» биткоина и обновление Ethereum в Лондоне, в марте компания Bitget начала кампанию по торговле с нулевой комиссией для спотовых торговых пар BTC/USDT и ETH/USDT. Стремясь повысить доступность криптовалютной торговли для всех, TraderPro открыт для всех только в течение ограниченного времени. Не требуя первоначальных инвестиций, TraderPro дает возможность студентам, разработчикам блокчейна, недавним выпускникам и опытным трейдерам получать пассивный доход от криптовалютного рынка. Более подробную информацию можно найти на сайте.

О Bitget

Основанная в 2018 году Bitget, является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet — это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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