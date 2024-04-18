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18 апреля 2024, 12:24 Читати українською

Франция конфисковала виллу за 5,4 миллиона евро у мужа бывшей жены Путина (фото)

У предпринимателя Артура Очеретного, нынешнего супруга бывшей супруги российского президента Людмилы Путиной, конфисковали виллу на берегу Атлантического океана во Франции. Как выяснило французское издание Challenges, это произошло еще 6 декабря 2023, сообщает LIGA.net.

У предпринимателя Артура Очеретного, нынешнего супруга бывшей супруги российского президента Людмилы Путиной, конфисковали виллу на берегу Атлантического океана во Франции.
Фото: wikipedia.org

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Вилла «Сюзанна», или «Ривера», расположена на побережье Бискайского залива недалеко от города Биарриц. Конфискация состоялась после жалобы французского отделения Transparency International — правозащитники потребовали проверить происхождение средств, на которые была приобретена вилла.

Известно, что вилла в стиле ар-деко в Англии, недалеко от города Биарриц, куплена в 2013 году за 5,4 млн евро. Это частный дом площадью 450 кв. м с восемью спальнями и прилегающей территорией площадью 5000 кв. м.

Об этой вилле впервые стало известно в 2017 году, когда журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о финансах Очеретного.

Сейчас вилла заброшена, на ней никто не живет.

После вторжения РФ в Украину на стенах «Риверы» появились граффити с украинским флагом и надписью «Fuck Putin».

Владимир и Людмила Путины объявили о разводе в 2013 году. О втором браке Людмилы Путиной официально не сообщалось, однако журналисты выяснили, что она вышла замуж не позднее 2016 года.

Путин стал первым руководителем в истории россии, публично оформившим развод. В январе 2016 года газета «Собеседник» писала, что в июле 2015-го квартира, которой семья Путиных владела с 1995-го, перешла в собственность Людмилы Александровны Очеретной — женщины, имя, отчество, а также дата и место рождения которой полностью совпадали с именем, отчеством, датой и местом рождения Людмилы Шкребневой-Путиной.

Так впервые стало широко известно имя Артура Очеретного — вероятного нового мужа Людмилы Путиной и директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций».

Очеретный в течение многих лет занимался бизнесом, однако его проекты не имели особого успеха. Почти все принадлежавшие ему фирмы обанкротились. С 2003 по 2008 год он работал гендиректором в агентстве «Арт шоу центр», который организовывал праздники и мероприятия. Среди клиентов агентства — партия «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, Минэкономразвития, Газпром и Сбербанк.

Отмечают, что в разные годы возглавляемый Очеретным Центр развития межличностных коммуникаций получал большие суммы из разных источников. В 2015 году 62 млн рублей фонда выделило московское правительство с формулировкой на «создание условий для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе», а в 2012 году дочерняя структура РЖД перечислила центру 25 млн рублей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 апреля 2024, 12:50
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Бред… Сивой кобылы…
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