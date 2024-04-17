Новая почта снизила тариф на доставку для бизнеса

Новая почта уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании. Об этом говорится в сообщении компании.

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Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться пониженным тарифом на доставку, нужно стать бизнес-партнером Новой почты и подписать договор на услуги фулфилмента. Это хранение товаров, обработка и упаковка заказов, а также доставка в любое удобное для клиента место.

Кроме того, чтобы украинский бизнес мог еще быстрее отправлять товары своим клиентам, Новая почта ввела ряд новшеств в фулфилменте.

Во-первых, фулфилмент-склады размещаются прямо на сортировочных терминалах. То есть теперь хранение товаров и обработка заказов происходит на той же локации, что и сортировка отправлений. Это сокращает время на обработку и вдвое ускоряет доставку клиента. Сейчас у нас три таких центра — два в Киеве и один во Львове.

Во-вторых, фулфилмент-склады будут работать круглосуточно. То есть теперь не только прием, но и обработка и отправка заказов будет происходить 24/7. Если, например, клиент в Киеве закажет товар в 22:15, то уже ночью сотрудники фулфилмента примут этот заказ, упакуют и отправят. И с утра клиент сможет получить его там, где ему удобно — в отделении, почтомате или по адресу.