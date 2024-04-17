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17 апреля 2024, 10:00 Читати українською

Абанк празднует 500 тыс. карт «Выгода» и возвращает клиентам средства за покупки

В конце 2022 года в Абанке стартовало сотрудничество с партнером «Эпицентр» и был запущен успешный ко-бренд проект — карта «Выгода».

А уже сегодня, 17 апреля, Абанк сообщил, что клиентов с картой «Выгода» — 500 тыс.

«В этом году мы добросовестно работали над усовершенствованием условий для наших клиентов, и чтобы карта была максимально выгодной для каждого пользователя. Мы безгранично благодарны за поддержку нашему партнеру „Эпицентр“ и надеемся на продолжение плодотворной работы и достижение новых вершин», — поделился руководитель направления «Кредитные карты» Евгений Зайченко.

«За период сотрудничества между Абанком и Эпицентром, начатого в 2022 году, мы уже высоко оценили совместную работу с командой банка, с которой мы эффективно реализуем запланированные задачи. Карта „Выгода“ от Абанка сочетает в себе максимальное количество выгодных предложений, какие только можем предложить мы и банк, именно поэтому этих карт уже 500 тысяч».

По словам Юрия Симоненко, советника по банковским вопросам Эпицентра: «карта „Выгода“ уже переросла в уникальную экосистему, а секрет ее успеха — в команде, которая работает над совершенствованием функционала карты. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии общих продуктов, которые выгодны и интересны нашим общим клиентам».

Чтобы отпраздновать 500 тыс. клиентов, Абанк проводит масштабную акцию для всех держателей карт «Выгода» и возвращает на счет кешбэка средства за каждую пятую покупку, которые клиенты совершат в магазинах «Эпицентр» с картой «Выгода» в период действия акции. Сумма покупок — не ограничена.

Акция продлится с 17.04.2024 по 30.04.2024.

Максимальная сумма, которая возвращается в виде кешбэка — 500 грн.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 апреля 2024, 10:13
#
Если не получилось открыть счёт, А-банк…легко… Слова моего кореша у которого кредитов 40шт…
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