Педаль акселератора Cybertruck может застрять в полу. Tesla приостановила отгрузку авто

Электрический пикап Tesla Cybertruck столкнулся с проблемой, связанной с педалью акселератора. В течение выходных десяткам клиентов, ожидавших своих новых авто, сообщили, что поставки Cybertruck задерживается. При этом компания не раскрыла конкретные причины. Об этом сообщает Ars Technica.

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Клиенты получили сообщение, что Cybertruck не придет к ним вовремя из-за «неожиданной задержки по подготовке автомобиля».

Tesla не объявила об официальном прекращении продаж или отзыве Cybertruck, но возможно, что электрический пикап имеет проблему с акселератором.

На днях владелец Cybertruck в TikTok выложил видео, на котором показано, как металлическая крышка педали акселератора Cybertruck якобы отчасти ослабла и застряла в полу. Водитель смог остановить автомобиль тормозами и поставить его на стоянку.

Сообщается, что проблема заключается в педали акселератора, которая может застрять в полу. Нажатие на тормоз может прекратить ускорение авто, но после отпуска тормоза машина снова ускоряется. Это очень опасная ситуация для машины массой почти 3 тонны, которая может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды.

В начале месяца другой владелец Cybertruck написал на форуме Клуба владельцев Cybertruck, что его автомобиль автоматически разогнался и врезался в сигнальный столб, при этом ни тормоз, ни подушки безопасности не сработали.

«Что-то случилось, чего я не могу объяснить. Я ехал, как обычно, и, входя в поворот, отпустил педаль газа, но скорость не сбавлялась. Поэтому я нажал на тормоз, но оно не заработало, пока оно не произошло поздно, и я врезался в опору сигнального освещения. Также не сработали подушки безопасности», — написал он.

Стоит отметить, что Tesla уже давно обвиняется в неисправностях акселераторов. Еще в 2017 году компания получила коллективный иск на эту тему относительно Models S и X, страдающих этой проблемой. Tesla решительно отрицала какую-либо подобную проблему, а в 2020 году Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказалось расследовать случаи.

В 2023 году исследователь безопасности в Миннесоте рассказал, как скачок напряжения в инверторе Tesla может привести к ускорению автомобиля. В том же году утечка документов Tesla в немецкое издание Handelsblatt включала более 2400 жалоб клиентов о внезапных непреднамеренных проблемах с тормозами.