Raiffeisen Bank активно ищет персонал в россии — FT

Австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил более тысячи объявлений о вакансиях в россии, указывая на амбициозные планы роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка. Об этом сообщает газета Financial Times.

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FT нашла эти предложения среди более 2400 объявлений о работе, размещенных австрийским кредитором в россии с декабря, из которых почти 1500 касаются управления продажами и обслуживания клиентов.

В одном из объявлений, опубликованном подразделением банка для среднего бизнеса в россии, отмечено, что его «ключевыми целями является многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов».

Raiffeisen «ищет менеджера по работе с клиентами, который будет привлекать клиентов», — говорится в другом предложении от подразделения, ориентированного на малый бизнес в россии. В очередном объявлении отмечается, что компания «активно расширяет базу корпоративных клиентов» для обслуживания зарплатных проектов.

Эти объявления противоречат неоднократным заявлениям Райффайзен о намерении сократить и продать свой бизнес в россии.

В Raiffeisen, к которому обратились за комментарием, заявили, что выводы FT побуждали главного исполнительного директора Иоганна Штробля к немедленному расследованию.