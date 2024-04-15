Получи помощь из Канады от близких через Абанк

На сегодняшний день Абанк — один из успешных банков Украины, быстро развивающийся и регулярно увеличивающий спектр услуг для своих клиентов. Одной из услуг, которая из-за войны в Украине стала максимально полезной для украинцев, чьи близкие постоянно или вынужденно находятся за границей, стала услуга «Международные переводы».

Как до войны, так и после начала полномасштабного вторжения банк активно занимается привлечением новых партнеров и платформ, предоставляющих услуги переводов за границу, которыми сегодня пользуется весь мир.

Недавно Абанк анонсировал старт сотрудничества с новым партнером RemitBee.

RemitBee — это платформа для осуществления быстрых и выгодных переводов из Канады, поэтому украинцы, имеющие родных за рубежом, могут получать финансовую помощь еще удобнее и выводить средства на карту Абанка лишь в несколько кликов через приложение RemitBee.

Сегодня RemitBee является одним из самых выгодных способов отправки средств из Канады, ведь если сумма перевода составляет от 500 канадских долларов, то отправка будет осуществляться без комиссии.

Как клиенты Абанка могут получить перевод:

загрузить приложение RemitBee из Google Play или App Store;

зарегистрироваться или авторизоваться в системе RemitBee;

с помощью информации на экране отправить перевод на карту Абанка.

Подробнее с условиями и тарифами можно ознакомиться на сайте банка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

О Remitbee

RemitBee, основанная в 2015 году, является ведущей канадской финтех-компанией, специализирующейся на трансграничных платежах и обмене валюты. Ее миссия состоит в том, чтобы «начать финансовую революцию, объединив людей и деньги через границы, валюты и культуры». Имея более 100 стран-получателей, RemitBee стала известна своими доступными тарифами, надежностью и скоростью во всем мире.