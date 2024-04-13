Венгрия расширяет ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины

Правительство Венгрии анонсировало введение новых ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом пишет Лига со ссылкой на агентство AP.

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Что известно

По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, этот шаг призван защитить венгерских фермеров от колебаний рынка, вызванных более дешевым украинским импортом.

Надь сообщил на пресс-конференции, что правительство приняло план по пяти пунктам по оказанию помощи венгерским фермерам.

План содержит требование импортеров и логистических компаний сообщать правительству Венгрии о продуктах, подпадающих под действующие ограничения на импорт из Украины, независимо от страны происхождения этих продуктов.

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Речь идет о 24 видах сельскохозяйственных продуктов, запрет на импорт которых из Украины правительство Орбана ввело в 2023 году. Запрет распространялся на зерно, семена масличных культур, муку, растительное масло и некоторые мясные продукты. В феврале 2024 года список сократился до 23 видов, после того как из него Венгрия убрала мед.

Ограничения разрешали транзит запрещенных агропродуктов через территорию Венгрии.

Надь добавил, что под новые ограничения также попадут продукты переработки украинского зерна.

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