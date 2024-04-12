Bitget запускает премаркет-торговлю с Merlin Chain (MERL)

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-платформа, объявила о запуске новой функции премаркет-торговли. Новая функция призвана удовлетворить спрос на предлистинговую торговлю новейшими токенами и повысить ликвидность и опыт торговли для пользователей. Первым поддерживаемым токеном на премаркете станет Merlin Chain (MERL), а торги начнутся в 04:00 (UTC) 12 апреля.

Премаркет предназначен для облегчения торговли токенами, которые еще не были официально включены в листинг на спотовом рынке крупных централизованных бирж, таких как Bitget. Это позволяет пользователям активизировать торговые интересы сообщества и привлечь ранних последователей. Обеспечивая предлистинговую торговлю, пользователи могут заблаговременно получить преимущества от торговли активов, что облегчит им задачу стать основным торговым рынком для актива после его листинга на различных биржах.

Премаркет начнется с Merlin Chain (MERL) в качестве первого поддерживаемого проекта. Merlin Chain — это решение второго уровня для сети Bitcoin, объединяющее сеть ZK-роллап, децентрализованные оракулы и модули для предотвращения мошенничества с BTC в сети. Merlin Chain поддерживает популярные протоколы Bitcoin, такие как BRC20, BRC420, Bitmap, Atomicals, Pipe, Stamp и другие, позволяя более широкому кругу пользователей взаимодействовать во втором уровне сети Bitcoin. Как EVM-совместимая сеть, она предлагает низкие комиссии и высокую масштабируемость, обеспечивая быструю обработку транзакций и повышенную ликвидность сделок.

Премаркет-торговля Bitget представляет собой платформу внебиржевого рынка, облегчающую торговлю между партнерами и позволяющую покупателям и продавцам напрямую устанавливать цены и заключать сделки. Это гарантирует, что они смогут заранее обеспечить желаемые цены и ликвидность для поддерживаемых активов. Пользователи, участвующие в предлистинговой торговле, должны убедиться, что у них достаточно активов перед началом торгов и они могут завершить поставку в указанные сроки.

Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget, заявила: «Появление премаркет-торговли Bitget знаменует собой значительное продвижение в нашем стремлении предоставлять пользователям самые современные решения. Эта инновационная функция подчеркивает наше стремление к созданию динамичной и инклюзивной торговой среды, позволяющей использовать возможности и оставаться впереди на быстро меняющемся криптовалютном рынке».

Bitget входит в десятку лучших платформ для спотовой торговли криптовалютами, предлагая более 700 монет и 800 пар. С появлением премаркет-торговли Bitget продолжает внедрять инновации и предлагать решения для удовлетворения растущих потребностей криптовалютных трейдеров и инвесторов.

Более подробную информацию о премаркете Bitget можно найти на сайте.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget, является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet — это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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